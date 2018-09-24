«Victoria HDD/SSD» — лучшая бесплатная программа для диагностики, исследования, тестирования и мелкого ремонта жёстких дисков, SSD-накопителей, карт памяти, а также любых других накопителей в операционной системе Windows.
Актуальная версия — 5.28 от 14 апреля 2020 г.
— Victoria с русским, английским и украинским переводом.
— Технология S.M.A.R.T. HDD/SSD на русском и украинском языках.
— Поддержка накопителей с интерфейсом M.2 / U.2 NVMe.
Программа Victoria получила интерфейс, соответствующий мировым стандартам.
Какие перспективы дальнейшего развития это открывает? Это прежде всего неограниченное место для расширений функционала, перевод интерфейса на любые языки мира, кроссплатформенность. И как следствие — расширение аудитории пользователей, которым программа реально помогает в решении многих задач.
За последний год «Виктория» была значительно улучшена, адаптирована к современным условиям, обзавелась множеством новых функций. Но ещё больше появилось новых идей, которые предстоит реализовать.
Я, Сергей Казанский, являясь автором проекта, благодарю всех, кому программа была интересна, кто пользовался ей, оказывал материальную помощь и давал ценные советы по её улучшению.
Ожидается дальнейшее развитие проекта — следите за новостями.
Тестирование состояния поверхности любых накопителей
В программу встроен мощный сканер поверхности HDD, который позволяет продиагностировать накопитель на наличие сбойных участков, плавающих дефектов и ошибок интерфейса. Victoria способна протестировать большинство дисков на предельной скорости, независимо от их типа. Особенность сканера — применение специальных алгоритмов автоматической настройки таймаутов и размера блока, что позволяет эффективно проверять как медленные, так и быстрые диски.
Быстрое тестирование поверхности. Любой объём — за 3 минуты
График строится по 188 точкам, равномерно распределённым по тестируемому объёму накопителя. Результат визуально и по числам идентичен полному 4-часовому сканированию, кроме нахождения дефектов. Он — для исследования заведомо исправных накопителей с целью измерения основных параметров: скорости в начале и конце, времени доступа, поведения при разных размерах блока, а также для сравнения разных устройств по техническим характеристикам. Графики можно сохранять в файлы и загружать обратно в программу.
Поддержка внешних накопителей с интерфейсом USB
Сделано получение паспорта и S.M.A.R.T.-параметров HDD и SSD через USB, что позволяет узнать всё о винчестерах, скрытых в USB-коробках. Поддерживаются 90% моделей USB-SATA мостов, и этот показатель будет увеличиваться.
Добавлено управление кэшем через USB, SMART-тесты через USB. Работает также и Automatic Acoustic Management (AAM) на USB-накопителях: программное управление уровнем акустического шума за счёт изменения скорости перемещения головок.
Улучшенный паспорт накопителя
Паспорт HDD — это информация, характеризующая семейство HDD/SSD и его индивидуальные особенности. В него входит название фирмы-изготовителя, название модели, серийный номер, версия микрокода, логические параметры (геометрия), параметры интерфейса и многое другое.
Victoria способна показать паспорт накопителя, скрытого в USB-футляре, и таким образом определить тип установленного внутри него накопителя.
Улучшенный S.M.A.R.T.-монитор с поддержкой USB HDD и SSD
Технология мониторинга и предсказания отказов (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology, сокращенно S.M.A.R.T.) имеется в составе современных HDD и SSD накопителей.
Victoria анализирует SMART-данные, и выводит состояние каждого атрибута, что наглядно показывает, насколько хорошо винчестер себя «чувствует». Переход графика в красную зону говорит о том, что накопитель исчерпал свой ресурс. В 2018 году в программу добавлены новые атрибуты, характерные для SSD-дисков.
Просмотр, анализ, чтение и запись внутренних S.M.A.R.T.-журналов HDD и SSD NEW
Накопители информации в процессе своего жизненного цикла ведут внутренние журналы ошибок, из которых можно узнать много интересного. Однако, эти журналы практически недоступны пользователю из-за малого количества программ, умеющих адекватно интерпретировать их.
Программа Victoria способна получить доступ к SMART-журналам, и показать их содержимое в удобной форме. Также можно ознакомиться с результатом встроенных SMART-тестов, которые можно запустить в этой же программе, а затем посмотреть результат в журнале.
Изменение заводской конфигурации HDD NEW
Многие накопители HDD поддерживают функцию «Device configuration overlay» (DCO) с помощью которой можно отключать ненужные функции, включать ранее выключенные или менять доступный объём. Таким образом можно повысить информационную безопасность или адаптировать винчестер к нестандартным условиям.
Программа Victoria способна получить доступ к энергонезависимой памяти DCO, отобразить её содержимое в удобной форме, отредактировать по своему усмотрению и снова записать в накопитель.
Режим работы с накопителем через порты контроллера
Кроме работы через API Windows, программа имеет режим PIO: обращение к тестируемому IDE/SATA накопителю непосредственно через порты, в обход Windows и BIOS. При этом Victoria сама полностью реализует физический протокол работы с оборудованием, что позволяет получить доступ к частично неисправным устройствам, когда драйвера бессильны.
PIO-режим предназначен для использования в профессиональных целях, и требует специальных знаний. Также данный режим применяется для особо точных измерений характеристик устройств и при наличии неисправностей тестируемого накопителя.
Построение графиков при полном посекторном сканировании
Графический метод является очень наглядным, и дополняет основной режим.
В программе Victoria применен усредняющий метод построения графика. У исправного HDD график представляет собой плавно спадающую вниз линию, на которой обычно видны ступеньки.
У SSD идеальный график — прямая линия. Наличие провалов скорости свидетельствует об износе микросхем памяти или особенностях работы контроллера SSD.
Установка паролей на накопители с интерфейсом USB
Все современные HDD и SSD поддерживают так называемые «функции безопасности», среди которых — возможность установки паролей для защиты доступа к данным. Однако, размещение накопителя в USB-контейнере обычно делает эти функции недоступными для большинства устройств.
Victoria, работая с накопителем через USB-мост, имеет гораздо меньше ограничений по сравнению с утилитами от изготовителей HDD.
Стирание информации без возможности её восстановления
«Оператором персональных данных должно обеспечиваться уничтожение (стирание) или обезличивание персональных данных на машинных носителях при их передаче между пользователями, в сторонние организации для ремонта или утилизации» (из приказа ФСТЭК РФ №21).
Victoria имеет возможность очистки носителя от информации на максимальной для данного накопителя скорости.
Системные требования:
- Операционная система Windows 2000/XP/7/8/10 x86, x64
- Под Win 9х программа работает только в PIO.
- Память 1 Gb или выше.
- Видеокарта SVGA. Рекомендуется видеорежим от 1280*1024.
- Клавиатура, мышь.
- Желателен выход в Интернет.
- Для запуска программы нужны права администратора.
На Windows x64 — программа работает без режима PIO.
Яндекс.Деньги или карта.
Номер кошелька: 410017175442519
R339952101269
Z966883737601
E754428860093
X536043292174
Qiwi-кошелёк:
+375292674259
Bitcoin:
1PRrD71aJvnvu9FDkgUbEP4giVsPCCcD3r
Ethereum:
0x0B61567AcE0F6760B01B5C28E6388AF8084C1dD8
Собранные средства пойдут на инженерные исследования, и позволят сделать программу Victoria ещё лучше.
Авторские материалы о программе и накопителях.
Сопровождение программы включает в себя статьи, документацию, обзор наиболее частых вопросов и ответы на них. Эти материалы будут постепенно создаваться и добавляться в раздел «Статьи», доступный в главном меню сайта, а также при клике на эту картинку. Добровольные пожертвования на программу — способствуют развитию её техподдержки.
При размещении архива программы или какой-либо её части в сети Интернет — обязательна активная ссылка на сайт https://hdd.by