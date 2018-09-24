Программа «Victoria»

«Victoria HDD/SSD» — лучшая бесплатная программа для диагностики, исследования, тестирования и мелкого ремонта жёстких дисков, SSD-накопителей, карт памяти, а также любых других накопителей в операционной системе Windows.

Актуальная версия — 5.28 от 14 апреля 2020 г.

— Victoria с русским, английским и украинским переводом.

— Технология S.M.A.R.T. HDD/SSD на русском и украинском языках.

— Поддержка накопителей с интерфейсом M.2 / U.2 NVMe.



Нажмите для просмотра списка изменений новой версии Что нового в версии 5.28: Теперь при внеплановом обновлении базы из меню графика SMART — сразу же обновляется график.

При отсутствии базы — делается попытка её создать сразу при получении SMART. В случае неудачи (диск защищен от записи и т.п.), других попыток не делается до завершения работы с программой.

Сделана возможность построения графиков SMART не от нуля, а от минимального значения — для атрибутов с большим абсолютным значением, которое меняется незначительно. Галка включения этого режима пока не запоминается.

Графики составных атрибутов теперь выводятся линиями разной толщины.

Атрибуты температуры 190, 194, 231, [189 на SSD], кроме 231 на SSD — теперь принудительно переключаются на график 0.

Активный элемент выбора графика теперь подсвечиваются — возможно, так будет удобнее.

Для того, чтобы графики не сливались на 0-й или максимальной отметке, сделано искусственное расхождение +/- 2 пикселя между ними.

Таблица атрибутов SMART обзавелась хинтом, подсказывающим, что необходимо кликнуть по строке для просмотра графика изменений атрибута.

! Улучшена совместимость с регионами, в которых числа имеют разные десятичные разделители. Теперь дробные числа пишутся в ini-файл в виде строк.

Улучшена совместимость с регионами, в которых числа имеют разные десятичные разделители. Теперь дробные числа пишутся в ini-файл в виде строк. ! Исправлена ошибка несохранения галки «Разделять RAW-значения на отдельные числа» (причина — кошка прыгнула на клаву и подменила имя ключа в ini-файле).

Исправлена ошибка несохранения галки «Разделять RAW-значения на отдельные числа» (причина — кошка прыгнула на клаву и подменила имя ключа в ini-файле). ! Исправлена недоделка — игнорирование выключателей отдельных графиков при их перерисовке.

Исправлена недоделка — игнорирование выключателей отдельных графиков при их перерисовке. ! Исправлена недоделка — не отключалось меню W-R-V, если накопитель эту функцию не поддерживает.

Исправлена недоделка — не отключалось меню W-R-V, если накопитель эту функцию не поддерживает. Попался накопитель HGST HUS722T1TALA604, представляющий собой новую модель WD, и имеющий атрибут #16 в SMART. Видно невооруженным глазом, что данный атрибут тупо считает количество прочитанных и записанных секторов. В связи с чем был переименован соответствующим образом для HGST и WD, а его название для других семейств — gas gauge / «калибровка уровня газа» заменено на более подходящее к английскому устойчивому выражению — «уровень заправки». Что это на самом деле — пока неизвестно, время и графики покажут.

Включена проверка контрольной суммы (КС) SMART. У всех современных накопителей таблица атрибутов перекрыта контрольной суммой (у очень старых типа Fujitsu — не всегда). Искажение контрольной суммы свидетельствует о разрушении микрокода HDD. При нарушении КС выводится предупреждение и игнорируется добавление атрибутов в базу. Это пока единственный способ избежать засорения базы.

В меню эвентлога добавлен пункт «Открыть лог в папке». Команда открывает лог выбранного накопителя по месту его фактического нахождения средствами Windows. Экспериментально добавил это же действие по двойному щелчку, но если будет мешать — отключу. Что нового в версии 5.27: Расширено место под дату/время в базе данных SMART, для совместимости со всеми существующими региональными настройками.

ВНИМАНИЕ! Перед применением этой версии — удалите старые базы (файлы, начинающиеся на SMBASE в папке с логами). Иначе программа не сможет нормально работать. Что нового в версии 5.26: ! Исправлена ошибка, из-за которой пропадали подписи точек графика при наведении курсора, если в программе были выключены хинты.

Исправлена ошибка, из-за которой пропадали подписи точек графика при наведении курсора, если в программе были выключены хинты. ! Исправлена ошибка, при которой не скрывался серийный номер накопителя в заголовке графика SMART.

Исправлена ошибка, при которой не скрывался серийный номер накопителя в заголовке графика SMART. ! Сделана попытка исправить ошибку, приводящую к невозможности запуска программы на системах с некоторыми региональными настройками даты/времени (теперь дата и время последнего получения SMART сохраняется в числовом, а не текстовом формате). Что нового в версии 5.25: Сделано ведение базы данных по SMART-атрибутам . Емкость базы в этой версии = 17520 снимков SMART. При интервале опроса 1 час, такой ёмкости хватит примерно на 2 года. Это начальный уровень сбора статистики по SMART. В последующих версиях попробую улучшить сервис.

. Емкость базы в этой версии = 17520 снимков SMART. При интервале опроса 1 час, такой ёмкости хватит примерно на 2 года. Это начальный уровень сбора статистики по SMART. В последующих версиях попробую улучшить сервис. Сделано построение и отображение графиков изменений атрибутов SMART.

SMART. Сделана возможность извлекать «SMART из прошлого» — просто кликнув по любой точке графика.

Внимание! При первом запуске — необходимо некоторое время для наработки базы. Первая запись появится спустя установленный интервал опроса (15 минут по-умолчанию), ещё через интервал — следующая, и т.д.Причём,обновляется она только при запросе SMART, который нужно делать вручную . Для автоматического обновления — используйте галку «сворачивать в трей», которая в этом дистрибутиве отключена. Минимальный интервал обновления = 2 минуты.

Важно! Для отображения дат при наведении курсора на график — включите хинты. Забыл активировать их в этой версии 🙂

— просто кликнув по любой точке графика. При первом запуске — необходимо некоторое время для наработки базы. Первая запись появится спустя установленный интервал опроса (15 минут по-умолчанию), ещё через интервал — следующая, и т.д.Причём,обновляется она только при запросе SMART, который нужно . Для автоматического обновления — используйте галку «сворачивать в трей», которая в этом дистрибутиве отключена. Минимальный интервал обновления = 2 минуты. Для отображения дат при наведении курсора на график — включите хинты. Забыл активировать их в этой версии 🙂 Сделано сворачивание программы в системный трей с опросом SMART в фоновом режиме — для автоматического пополнения базы и дальнейшего построения графиков. По-умолчанию отключено на вкладке «Настройки» — «Общие». Функция пока ещё несовершенна и приделана экспериментально. Проверка запуска второй копии пока отсутствует. Если понравится, продолжу работу в этом направлении.

Как добавить программу в автозагрузку Windows: Нажать Win+R. Появится окно, в которое ввести команду shell:startup. В открывшуюся папку перетащить файл Victoria.exe и создать ярлык.

с опросом SMART в фоновом режиме — для автоматического пополнения базы и дальнейшего построения графиков. По-умолчанию отключено на вкладке «Настройки» — «Общие». Функция пока ещё несовершенна и приделана экспериментально. Проверка запуска второй копии пока отсутствует. Если понравится, продолжу работу в этом направлении. Как добавить программу в автозагрузку Windows: Нажать Win+R. Появится окно, в которое ввести команду shell:startup. В открывшуюся папку перетащить файл Victoria.exe и создать ярлык. Добавлены краткие описания для атрибутов SMART , отображаемые совместно с графиками, чтобы помочь новичкам сориентироваться в интерпретации изменений атрибутов.

, отображаемые совместно с графиками, чтобы помочь новичкам сориентироваться в интерпретации изменений атрибутов. На накопителях Maxtor STM3xxx странно выглядел 9-й атрибут SMART: время наработки явно ниже реального. Добавил в алгоритм игнорирование упаковки 9-го атрибута, и вроде стало лучше.

Переработан файл справки по настройкам в соответствии с 5-м поколением программы. Читайте внимательно.

по настройкам в соответствии с 5-м поколением программы. Читайте внимательно. ! Исправлены некоторые мелкие ошибки. Что нового в версии 5.24: Обнаружил, что некоторые пользователи затирают серийный номер на выкладываемых в общий доступ скриншотах. Зачем делать вручную, если можно автоматизировать? Добавил кнопку «Скрыть серийный номер» — крест справа от серийника на верхней панели. Чтобы номер не отображался в логах — нужно переполучить паспорт.

Сделана возможность отключения ATA-регистров, получаемых через USB-мост (на вкладке «API» в «настройках»). Причина: некоторые USB-мосты подвисают на 1-2 секунды при запросе регистров.

По просьбам сделана настройка времени отображения всплывающих подсказок (хинтов), в пределах 3…60 с. Устанавливается в меню «настройки — интерфейс».

Добавлены новые SMART-атрибуты семейства SSD Crucial / Micron:

183 SATA Interface downshift

194 Enclosure temperature

210 RAIN successful recovery page count

246 Cumulative host sectors written

247 Host program page count

248 FTL program page count

183 SATA Interface downshift 194 Enclosure temperature 210 RAIN successful recovery page count 246 Cumulative host sectors written 247 Host program page count 248 FTL program page count Сделано отключение ATA-кеширования для операций с MBR в связи с критическими замечаниями некоторых пользователей.

Добавлено включение в накопителе функции проверки записанного (Write-Read-Verify aka W-R-V) и запуск стирания поверхности с ней. Конечно, это происходит в ущерб скорости, но делается за один проход вместо двух. Данная опция доступна в меню «Действия» и в утилите «Кеш и временные функции».

Убрал ограничение на запоминаемый размер формы. Раньше было не более 1000 x 1000 точек, при превышении размер не сохранялся.

Предотвращен переход программы на соседний накопитель в списке выбора устройства, если тестируемый USB-накопитель был отключен. Однако, это работает только в том случае, если в паспорте отключена опция «отображать логические диски».

Выделено больше времени на настройку графика перед его рисованием на «быстром скане». Это исключает провал графика в самом начале, как иногда могло быть в предыдущих версиях.

Исправлено несколько причин, по котором могли быть провалы в графике скана во время использования других элементов интерфейса.

Вернул индикаторные лампочки чтения/записи на боковую панель.

Программа теперь сообщает в логе о том, что в файле перевода присутствуют не все необходимые строки. Такое может быть, если обновили только .exe-файл программы, а остальное оставили от прошлой версии.

Что нового в версии 5.23: Добавлены команды инициализации SMART для более старых накопителей IBM/Hitachi/HGST.

! Исправлена ошибка получения SMART, из-за которой могло теряться несколько последних атрибутов (была внесена в 5.20).

Исправлена ошибка получения SMART, из-за которой могло теряться несколько последних атрибутов (была внесена в 5.20). ! Исправлена орфографическая ошибка при нажатии кнопки «Пауза». Что нового в версии 5.22 (12 декабря 2019г):: Улучшена совместимость программы со старыми USB-накопителями, которые виснут от 16-байтных SCSI-команд. Теперь при установке галки «Использовать только 12-байтные команды» программа даже не пытается использовать 16-байтные.

Добавлены некоторые функции из популярных утилит DFT и FT (Drive Fitness Test и Features Tools) для накопителей IBM/Hitachi/HGST (в разделе меню «Сервис«):

— Очистка SMART.

— Стирание данных с переносом дефектов из пользовательского листа в заводской.

— Переключение режимов (скорости) SATA.

— Перманентное включение / отключение кэша.

Должно работать на всех современных SATA-винтах производства HGST, которые «ещё не WD». На остальных накопителях выдаст ошибку — ибо команды применяются специальные, технологические. Про эти опции в ближайшее время планируется заметка на сайте.

— Очистка SMART. — Стирание данных с переносом дефектов из пользовательского листа в заводской. — Переключение режимов (скорости) SATA. — Перманентное включение / отключение кэша. Должно работать на всех современных SATA-винтах производства HGST, которые «ещё не WD». На остальных накопителях выдаст ошибку — ибо команды применяются специальные, технологические. Про эти опции в ближайшее время планируется заметка на сайте. Изменён алгоритм опции исправления дефектов стиранием. Теперь при обнаружении ошибки производится стирание целого блока не по одному сектору, а сразу всего. В результате стало работать стабильнее и быстрее (проверено на полудохлом WD).

Также проверена возможность исправления дефектов стиранием через SCT-протокол, на HDD с разделом и не-выключенным MBR под Windows 10. Отлично работает.

Улучшена процедура снятия скриншотов. Убраны лишние пиксели по краям изображения. По просьбам изменен формат имени на: дата_время_вкладка.png

! Устранена недоделка, из-за которой не запоминалась позиция горизонтального сплиттера, отделяющего лог на главной форме.

Устранена недоделка, из-за которой не запоминалась позиция горизонтального сплиттера, отделяющего лог на главной форме. На сайте размещено обновление вопросов-ответов (FAQ) по 5-му поколению программы Victoria. Что нового в версии 5.21 (29 ноября 2019г): Улучшение совместимости с разными версиями Windows. Подробнее смотрите в архиве с программой — «Что нового».

Что нового в версии 5.20 (27 ноября 2019г): Добавлена поддержка накопителей с интерфейсом NVMe по стандарту v1.0 и частично 1.4. ( скачать стандарт NVM Express 1.4 ). В частности сделано: Распознавание наличия шины PCIe у накопителя ; Получение паспорта NVMe и некоторых данных из него (серийный номер, поддерживаемые опции) ; Поддержка SMART NVMe. С переводом названий атрибутов на русский язык . Пока удалось проверить только на SSD Samsung 970 Pro . По мере появления других SSD — алгоритм будет улучшаться.

Внимание тех, кто создаёт загрузочные диски с программой Victoria : Поддержка NVMe работает только при наличии в системе драйверов для этих накопителей. Они есть по-умолчанию в Windows 10 , а для 8.1 и серверных ОС скорей всего придется использовать дополнительные пакеты обновлений, или интегрировать драйвера каким-то другим способом. На этом сайте можно скачать .torrent-файл с образцом Windows 10 PE , в котором программа проверялась на работоспособность.

по стандарту v1.0 и частично 1.4. ( скачать стандарт NVM Express 1.4 ). В частности сделано: Добавлено блокирование скринсейвера Windows во время тестов , чтобы избежать проблем с Windows 10, которая может отключить тестирующийся USB-накопитель.

, чтобы избежать проблем с Windows 10, которая может отключить тестирующийся USB-накопитель. Сделана возможность отключать автопарковку головок на накопителях WD, а также самостоятельно задать время, через которое будет производиться парковка. Утилита находится в разделе « Сервис » -> « Акустика и энергосбережение» . Как минимум, должно работать на всех WD 3.5″ и на старых WD 2.5″ (до 2017г, без технологии SMR). Некоторые USB-устройства не отдают ATA-регистры, в этом случае утилита не может проверить корректность результата, и будет оптимистично говорить «ОК».

На новых WD Passport/Elements работать не должно, даже если говорит «ОК» 🙂

на накопителях WD, а также самостоятельно задать время, через которое будет производиться парковка. Утилита находится в разделе « » -> « . Как минимум, должно работать на всех и на старых (до 2017г, без технологии SMR). Некоторые USB-устройства не отдают ATA-регистры, в этом случае утилита не может проверить корректность результата, и будет оптимистично говорить «ОК». На новых работать не должно, даже если говорит «ОК» 🙂 Добавлена попытка определения серийного номера USB-флешек и других типов накопителей, у которых отсутствует поддержка команды INQUIRY.

и других типов накопителей, у которых отсутствует поддержка команды INQUIRY. Добавлено распознавание накопителей с интерфейсом SD/eMMC.

В конце скана поверхности теперь подсчитывается максимальная, минимальная и средняя скорости. А также число точек графика.

Добавлено сообщение о неудачной записи через HEX-редактор с интерпретацией кодов ошибок средствами Windows.

Добавлен выбор поведения формы при её растягивании за нижний край. Теперь растягивается не лог, а главное окно — так удобней. Но можно переключить в прежний режим.

Добавлена возможность изменения размера шрифта и цвета нижней правой панели в настройки интерфейса.

Измеритель скорости адаптирован к быстрым SSD с интерфейсом NVMe. Теперь он не дёргается.

Разделитель тысяч теперь везде, включая эвентлог и журналы SMART. В меню не делал специально, со временем поймёте почему.

В меню паспорта теперь отображается копируемая строка или число.

В верхней панели с параметрами сделана адаптация ширины полей под длину названия модели и серийного номера накопителя.

Попалась флешка « Lexar USB Flash Drive «, у которой скорость чтения аж 320 мБ/с (через USB 3.1). В связи с этим, размер блока по-умолчанию в 64 сектора был признан нецелесообразным. Сделал автоматическую установку блока 2048 секторов для съёмных устройств объёмом более 8 ГБ.

«, у которой скорость чтения аж 320 мБ/с (через USB 3.1). В связи с этим, размер блока по-умолчанию в 64 сектора был признан нецелесообразным. Сделал автоматическую установку блока 2048 секторов для съёмных устройств объёмом более 8 ГБ. Впервые протестировал программу под Windows 10. Оказалось, что не работает SCSI-команда 9E. Причём, только на некоторых USB-мостах. На всех предыдущих версиях Windows работает, а на 10-ке висит секунд 30, и отваливается с ошибкой. Вот такая вот техническая эволюция операционных систем. Изменил кое-что в алгоритмах, и стало гораздо лучше.

Данная версия впервые не просто совместима с Windows 10, но и создана в Windows 10 x64. Совместимость касается режима API. Для работы в PIO пока используйте 32-разрядные версии операционных систем.

Немного подправлена интерпретация SMART — атрибутов SSD SanDisk. Однако, полностью осилить эти SSD удастся лишь после появления у меня живого накопителя.

В SMART теперь большие числа разделяются на несколько мелких, для удобства исследования упакованных атрибутов. Опция отключаемая.

Перенесена галка переключения HEX RAW значений SMART-атрибутов на главную форму. Кроме того, она теперь запоминается. Если Вы делали собственные файлы перевода, то перенесите перевод данного элемента в другую секцию .

. Добавлена отдельная вкладка настроек интерфейса. Часть элементов с вкладки «Общие» перенесена на вкладку «Интерфейс», чтобы облегчить ориентацию в настройках.

При переключении языка и некоторых других действиях теперь обновляется SMART без обращения к накопителю (данные берутся из буферов).

Сделан «аварийный режим» для экранов 800×600. При этом программа сама убирает все лишнее с формы, растягивается на весь экран и позволяет сразу работать.

! Исправлена ошибка, из-за которой портилось начало буфера при включении лампочек в режиме API.

Исправлена ошибка, из-за которой портилось начало буфера при включении лампочек в режиме API. ! Исправлены ошибки, которые при некотором редком стечении обстоятельств приводили к выдаче «Privileged instruction» и аварийному завершению работы.

Исправлены ошибки, которые при некотором редком стечении обстоятельств приводили к выдаче «Privileged instruction» и аварийному завершению работы. ! Исправлена ошибка в процедуре теста позиционирования, которая иногда могла приводить к зависанию программы.

Что нового в версии 5.1 (28 октября 2019): Вернул ранее отключенный разделитель тысяч (были некоторые трудности с его адаптацией).

Добавлен украинский перевод интерфейса (автор перевода — Сергей Орлов https://datex.dp.ua/ ).

(автор перевода — Сергей Орлов https://datex.dp.ua/ ). Добавлена возможность переводить названия SMART-атрибутов.

Переведены названия SMART-атрибутов на русский и украинский языки.

Мелкие улучшения в меню, какие-то пункты добавил для более удобного копирования значений, и т.д.

В порядке эксперимента сделан ремап и стирание блока по протоколу SCT. Этот способ позволяет не отключать MBR под Windows 7 и выше. Стирает прямо по живому, в обход всех защит — будьте осторожны. Опция выключена по-умолчанию в «настройках». Для работы требуется поддержка винтом стандарта AC2, но к счастью, она есть почти у всех ATA HDD за последние 13 лет…

Немного исследовал SSD Samsung Evo 850 , выяснил реальное назначение 235-го атрибута SMART, и адаптировал программу к нему.

, выяснил реальное назначение 235-го атрибута SMART, и адаптировал программу к нему. Немного подкорректированы тайминги скана при обнаружении SSD.

Добавлен звуковой сигнал по окончании отработки скана по скрипту.

Исправлено много ошибок, внесено много косметических улучшений.

! Исправлен глюк — на винтах с размером логического сектора >512 байт отображалось оставшееся время меньше реального. Что нового в версии 5.03 (21 октября 2019): Сделано управление функциями энергосбережения — APM . В отличии от AAM, винт не запоминает настройки после выключения питания.

. В отличии от AAM, винт не запоминает настройки после выключения питания. Для демонстрации оперативного переключения языков без закрытия программы — добавлен английский перевод. Вы можете сделать его лучше и/или прислать мне для включения в дальнейшие релизы.

— добавлен английский перевод. Вы можете сделать его лучше и/или прислать мне для включения в дальнейшие релизы. Сделаны отдельные папки для файлов справочной системы каждого языка . Вы можете написать справочные тексты на нужном языке, и поместить их в папки с названием языка. Имена папок должны в точности соответствовать имени .lng-файла без расширения, тогда они будут автоматически подключаться к программе при смене языка.

. Вы можете написать справочные тексты на нужном языке, и поместить их в папки с названием языка. Имена папок должны в точности соответствовать имени .lng-файла без расширения, тогда они будут автоматически подключаться к программе при смене языка. ! Исправлен глюк при изменении размеров формы SMART-тестов.

Исправлен глюк при изменении размеров формы SMART-тестов. ! Устранено (ну, или заметно уменьшено) появление артефактов в карте сканирования поверхности при растяжении формы.

Устранено (ну, или заметно уменьшено) появление артефактов в карте сканирования поверхности при растяжении формы. ! Исправлено пролезание меню графика на карту при запуске программы.

Исправлено пролезание меню графика на карту при запуске программы. Во время теста поверхности заблокирована возможность автополучения SMART, журналов и паспорта. Для снижения нагрузки на тестируемые накопители при их возможных неисправностях.

В порядке эксперимента сделана автоматическая прокрутка списков при наведении указателя мыши. Отключаемо в настройках.

Вернул возможность автоматической остановки скана по коду 04 (ABRT) в режиме API, кроме уже существующих типов фатальных ошибок. Если будет мешать — выключите в настройках.

Сделал запоминание логгирования «зелёных» блоков.

! Восстановлена возможность прокрутки карты после сканирования в режиме графика. Настройка размеров ячеек (которая мешала) сделана отключаемой в настройках.

Восстановлена возможность прокрутки карты после сканирования в режиме графика. Настройка размеров ячеек (которая мешала) сделана отключаемой в настройках. ! В HPA сделано автоматическое снятие галки перевода LBA в MB перед получением реального объёма накопителя, чтобы избежать ошибок округления при конвертации (и как следствия — невозможности вернуть реальный объём). Что нового в версии 5.02 (18 октября 2019): — Исправлена ошибка ‘Range check error’ при появлении отрицательных чисел в ini-файле и при определённом стечении обстоятельств во время изменения размера окна. Что нового в версии 5.01 (18 октября 2019): Добавлен запрет перехода компьютера в спящий режим во время выполнения тестов.

! На некоторых накопителях наблюдается глюк при получении температуры SCT-командами. Временно устранено путём блокировки аномальных значений.

На некоторых накопителях наблюдается глюк при получении температуры SCT-командами. Временно устранено путём блокировки аномальных значений. Экстренный выход через меню теперь сделан с запоминанием настроек.

! Исправлен глючок с определением времени сканирования при количестве секунд = 0

Исправлен глючок с определением времени сканирования при количестве секунд = 0 В SMART добавлено мульти-выделение строк и возможность скопировать в буфер обмена только выделенные. Что нового в версии 5.0 (17 октября 2019): Кардинально изменён интерфейс:

Появилось главное меню и панель инструментов.

Форма теперь может разворачиваться на весь экран и размеры её частей можно задавать произвольно. Все настройки сохраняются.

Предел скорости увеличен до 9800 MB/s, а число точек графика — пропорционально его ширине.

Редко используемые функции перенесены в главное меню.

Панель настроек структурирована. Добавлены новые настройки. Например можно включать остановку скана при фатальных ошибках и даже изменять цвета некоторых элементов интерфейса.

Заложена возможность перевода интерфейса на другие языки. Поддерживается кодировка UTF-8.

Сделан перевод элементов интерфейса на русский язык. Пока может содержать ошибки — это эксперимент. В дальнейшем планируется также перевести все внутренние сообщения. По-умолчанию выключен в главном меню

Добавлено больше автоматизации, которую можно отключить в настройках.

Добавлен запуск SMART-тестов с улучшенными возможностями из главного меню.

Была сделана попытка адаптировать журнал Extended Comprehensive SMART Error log к разным моделям HDD Fujitsu (у них разные адреса структур). Это удалось на семействах MHX, MHW. Однако на MJA пока не получилось — нужно делать анализ и писать еще одну процедуру.

Двойной щелчок по SMART-журналу открывает его в редакторе;

Добавлены новые названия SMART-журналов;

Сделана попытка устанавливать автоматически размер блока для NVMe SSD.

Добавлен показ температуры в паспорт через Smart Command Transport, и расширен детект поддерживаемых накопителем свойств.

Программа больше не пытается получить SMART на флешках и SCSI-накопителях.

IBM Super-SMART теперь можно пробовать получить не только на накопителях IBM/HGST, но и на любых других. Сделано это из-за того, что стали попадаться накопители HGST под видом WD, на которых супер-SMART также может работать.

!!! Исправлена куча ошибок версии 4.76, перечислять которые не хватит места… Что нового в версии 4.76 : С историей развития Victoria 4.xx можно ознакомиться внутри архива с последней версией программы.





Программа Victoria получила интерфейс, соответствующий мировым стандартам.

Какие перспективы дальнейшего развития это открывает? Это прежде всего неограниченное место для расширений функционала, перевод интерфейса на любые языки мира, кроссплатформенность. И как следствие — расширение аудитории пользователей, которым программа реально помогает в решении многих задач.

За последний год «Виктория» была значительно улучшена, адаптирована к современным условиям, обзавелась множеством новых функций. Но ещё больше появилось новых идей, которые предстоит реализовать.

Я, Сергей Казанский, являясь автором проекта, благодарю всех, кому программа была интересна, кто пользовался ей, оказывал материальную помощь и давал ценные советы по её улучшению.

Ожидается дальнейшее развитие проекта — следите за новостями.

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Тестирование состояния поверхности любых накопителей

В программу встроен мощный сканер поверхности HDD, который позволяет продиагностировать накопитель на наличие сбойных участков, плавающих дефектов и ошибок интерфейса. Victoria способна протестировать большинство дисков на предельной скорости, независимо от их типа. Особенность сканера — применение специальных алгоритмов автоматической настройки таймаутов и размера блока, что позволяет эффективно проверять как медленные, так и быстрые диски.

Быстрое тестирование поверхности. Любой объём — за 3 минуты

График строится по 188 точкам, равномерно распределённым по тестируемому объёму накопителя. Результат визуально и по числам идентичен полному 4-часовому сканированию, кроме нахождения дефектов. Он — для исследования заведомо исправных накопителей с целью измерения основных параметров: скорости в начале и конце, времени доступа, поведения при разных размерах блока, а также для сравнения разных устройств по техническим характеристикам. Графики можно сохранять в файлы и загружать обратно в программу.

Поддержка внешних накопителей с интерфейсом USB

Сделано получение паспорта и S.M.A.R.T.-параметров HDD и SSD через USB, что позволяет узнать всё о винчестерах, скрытых в USB-коробках. Поддерживаются 90% моделей USB-SATA мостов, и этот показатель будет увеличиваться.

Добавлено управление кэшем через USB, SMART-тесты через USB. Работает также и Automatic Acoustic Management (AAM) на USB-накопителях: программное управление уровнем акустического шума за счёт изменения скорости перемещения головок.

Улучшенный паспорт накопителя

Паспорт HDD — это информация, характеризующая семейство HDD/SSD и его индивидуальные особенности. В него входит название фирмы-изготовителя, название модели, серийный номер, версия микрокода, логические параметры (геометрия), параметры интерфейса и многое другое.

Victoria способна показать паспорт накопителя, скрытого в USB-футляре, и таким образом определить тип установленного внутри него накопителя.

Улучшенный S.M.A.R.T.-монитор с поддержкой USB HDD и SSD

Технология мониторинга и предсказания отказов (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology, сокращенно S.M.A.R.T.) имеется в составе современных HDD и SSD накопителей.

Victoria анализирует SMART-данные, и выводит состояние каждого атрибута, что наглядно показывает, насколько хорошо винчестер себя «чувствует». Переход графика в красную зону говорит о том, что накопитель исчерпал свой ресурс. В 2018 году в программу добавлены новые атрибуты, характерные для SSD-дисков.

Просмотр, анализ, чтение и запись внутренних S.M.A.R.T.-журналов HDD и SSD NEW

Накопители информации в процессе своего жизненного цикла ведут внутренние журналы ошибок, из которых можно узнать много интересного. Однако, эти журналы практически недоступны пользователю из-за малого количества программ, умеющих адекватно интерпретировать их.

Программа Victoria способна получить доступ к SMART-журналам, и показать их содержимое в удобной форме. Также можно ознакомиться с результатом встроенных SMART-тестов, которые можно запустить в этой же программе, а затем посмотреть результат в журнале.

Изменение заводской конфигурации HDD NEW

Многие накопители HDD поддерживают функцию «Device configuration overlay» (DCO) с помощью которой можно отключать ненужные функции, включать ранее выключенные или менять доступный объём. Таким образом можно повысить информационную безопасность или адаптировать винчестер к нестандартным условиям.

Программа Victoria способна получить доступ к энергонезависимой памяти DCO, отобразить её содержимое в удобной форме, отредактировать по своему усмотрению и снова записать в накопитель.

Режим работы с накопителем через порты контроллера

Кроме работы через API Windows, программа имеет режим PIO: обращение к тестируемому IDE/SATA накопителю непосредственно через порты, в обход Windows и BIOS. При этом Victoria сама полностью реализует физический протокол работы с оборудованием, что позволяет получить доступ к частично неисправным устройствам, когда драйвера бессильны.

PIO-режим предназначен для использования в профессиональных целях, и требует специальных знаний. Также данный режим применяется для особо точных измерений характеристик устройств и при наличии неисправностей тестируемого накопителя.

Построение графиков при полном посекторном сканировании

Графический метод является очень наглядным, и дополняет основной режим.

В программе Victoria применен усредняющий метод построения графика. У исправного HDD график представляет собой плавно спадающую вниз линию, на которой обычно видны ступеньки.

У SSD идеальный график — прямая линия. Наличие провалов скорости свидетельствует об износе микросхем памяти или особенностях работы контроллера SSD.

Установка паролей на накопители с интерфейсом USB

Все современные HDD и SSD поддерживают так называемые «функции безопасности», среди которых — возможность установки паролей для защиты доступа к данным. Однако, размещение накопителя в USB-контейнере обычно делает эти функции недоступными для большинства устройств.

Victoria, работая с накопителем через USB-мост, имеет гораздо меньше ограничений по сравнению с утилитами от изготовителей HDD.

Стирание информации без возможности её восстановления

«Оператором персональных данных должно обеспечиваться уничтожение (стирание) или обезличивание персональных данных на машинных носителях при их передаче между пользователями, в сторонние организации для ремонта или утилизации» (из приказа ФСТЭК РФ №21).

Victoria имеет возможность очистки носителя от информации на максимальной для данного накопителя скорости.

Системные требования:

Операционная система Windows 2000/XP/7/8/10 x86, x64

Под Win 9х программа работает только в PIO.

Память 1 Gb или выше.

Видеокарта SVGA. Рекомендуется видеорежим от 1280*1024.

Клавиатура, мышь.

Желателен выход в Интернет.

Для запуска программы нужны права администратора.

На Windows x64 — программа работает без режима PIO.





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Download the latest version of Victoria HDD/SSD:

Скачать самую последнюю версию программы Victoria на русском языке Скачано: 382922, размер: 1.4 MB, дата: 14 Апр. 2020

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